البيت الأبيض ينشر صورة لـ ترمب وهو ينظر على خريطة جرينلاند

نشر  البيت الأبيض عبر منصة "إكس"، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ينظر من نافذة على خريطة جرينلاند، وحثّ المتابعين على "مراقبة الوضع".

ترامب ينظر على خريطة جرينلاند 

وفي وقت سابق ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى التحرك بشأن جرينلاند، محذرا من أن عدم اتخاذ خطوة حاسمة قد يفتح الباب أمام الصين أو روسيا للاستحواذ عليها.

 وأشار إلى أن القدرات الدفاعية لجرينلاند «ضعيفة للغاية»، لافتًا إلى وجود مدمرات روسية وصينية في محيطها.

وأضاف ترامب ، أن ضم جرينلاند قد يثير غضب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن «تؤدي عملاً جيدًا مع الحلف»، مشددًا على أن إدارته رفعت سقف الإنفاق الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي الشأن الداخلي، دعا ترامب المواطنين إلى احترام قوات إنفاذ القانون وعدم التعامل معها بشكل غير لائق، معتبرًا أن ذلك ينعكس إيجابًا على الأمن العام. وأكد أن الولايات المتحدة سجلت «أفضل نسبة انخفاض في معدلات الجريمة منذ 50 عامًا».

وعلى الصعيد الدولي، أعلن ترامب عن تشكيل «مجلس السلام بشأن غزة»، والذي يضم قادة من أهم دول العالم، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية ودعم الاستقرار في المنطقة.

