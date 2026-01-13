روسيا تزاحم ترامب في الاستحواذ على جرينلاند

كشفت روسيا أنها قد تضم جزيرة جرينلاند إذا تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاستحواذ على الجزيرة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الاثنين، إن سكان الجزيرة قد يصوتون لصالح الانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك ترامب في هذا الشأن.

ونقلت إنترفاكس عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله: "ينبغي لترامب أن يسرع.

وفقا لمعلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان جرينلاند، البالغ عددهم 55 ألف نسمة، على الانضمام إلى روسيا... وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا نجوم صغيرة جديدة على العلم الأمريكي".

تعد جرينلاند التي يريدها ترامب منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلا إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن موقع جرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وجرينلاند.