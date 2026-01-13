صنداي تايمز: رئيس وزراء بريطانيا قد ينضم إلى مجلس ترامب لإدارة قطاع غزة

توقعت صحيفة “صنداي تايمز” أن ينضم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى المجموعة التي يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاقها لإدارة قطاع غزة وإعادة إعمارها.

يأتي ذلك في إطار ما وصفه ترامب بـ"مجلس السلام لغزة"، الذي سيتولى بشكل مؤقت إدارة القطاع واتخاذ القرارات المتعلقة بالإعمار، وفق ما أفادت به صحيفة “التايمز” البريطانية.

وسيبحث المجلس، الذي يضم قادة عالميين، سبل نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، وجذب الاستثمارات إلى القطاع. ومن المتوقع أن يكشف ترامب عن أسماء أعضاء المجلس هذا الأسبوع.

وكشفت صحيفة “صنداي تايمز” نهاية الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي وجه دعوة إلى ستارمر للانضمام، بينما قال مسؤول بريطاني رفيع المستوى إن الاجتماع الأول للمجلس قد يُعقد الأسبوع المقبل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.

وفي تعليق له، وصف ترامب المجلس بأنه "يضم أهم القادة من أهم الدول… هذا هو مجلس السلام". وأضاف البيت الأبيض أن المجلس "سيضع الإطار ويدير التمويل لإعادة تطوير غزة"، إلى جانب توفير "الإشراف والرقابة المستمرين" على حكومة فلسطينية مستقبلية تضم خبراء دوليين.

ومن بين الدول المتوقع انضمام قادتها إلى المجلس: ألمانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، وقطر. ورغم ذلك، أكد مصدر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية أنه "لم تُوجّه دعوة رسمية بعد إلى ستارمر، والمحادثات لا تزال جارية"، وأن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وكان البيت الأبيض أعلن في سبتمبر الماضي أن السير توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، سينضم إلى المجلس، إلا أن مشاركته أصبحت غير مؤكدة بعد اعتراض بعض الدول في الشرق الأوسط.

وتشير التقارير إلى أن ستارمر بنى علاقة وثيقة مع ترامب ساعدته في تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على بريطانيا، رغم خلافهما حول قرار المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي. وقال أحد حلفائه إن دور ستارمر كان حاسماً في موافقة الولايات المتحدة على تقديم ضمانات أمنية مبدئية لأوكرانيا الأسبوع الماضي، حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

ورد ستارمر على الانتقادات الموجهة إليه بشأن تركيزه على السياسة الخارجية بدلاً من القضايا الداخلية في خطاب ألقاه أمام نواب حزب العمال مساء الاثنين، قائلاً:"أزمة غلاء المعيشة لن تحل بالانعزال. العالم تغير، ومن الضروري أن نكون حاضرين لمعالجة القضايا التي تهم الناس."