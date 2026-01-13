قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صنداي تايمز: رئيس وزراء بريطانيا قد ينضم إلى مجلس ترامب لإدارة قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

توقعت صحيفة “صنداي تايمز” أن ينضم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى المجموعة التي يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاقها لإدارة قطاع غزة وإعادة إعمارها.

يأتي ذلك في إطار ما وصفه ترامب بـ"مجلس السلام لغزة"، الذي سيتولى بشكل مؤقت إدارة القطاع واتخاذ القرارات المتعلقة بالإعمار، وفق ما أفادت به صحيفة “التايمز” البريطانية.

وسيبحث المجلس، الذي يضم قادة عالميين، سبل نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، وجذب الاستثمارات إلى القطاع. ومن المتوقع أن يكشف ترامب عن أسماء أعضاء المجلس هذا الأسبوع.

وكشفت صحيفة “صنداي تايمز” نهاية الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي وجه دعوة إلى ستارمر للانضمام، بينما قال مسؤول بريطاني رفيع المستوى إن الاجتماع الأول للمجلس قد يُعقد الأسبوع المقبل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.

وفي تعليق له، وصف ترامب المجلس بأنه "يضم أهم القادة من أهم الدول… هذا هو مجلس السلام". وأضاف البيت الأبيض أن المجلس "سيضع الإطار ويدير التمويل لإعادة تطوير غزة"، إلى جانب توفير "الإشراف والرقابة المستمرين" على حكومة فلسطينية مستقبلية تضم خبراء دوليين.

ومن بين الدول المتوقع انضمام قادتها إلى المجلس: ألمانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، وقطر. ورغم ذلك، أكد مصدر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية أنه "لم تُوجّه دعوة رسمية بعد إلى ستارمر، والمحادثات لا تزال جارية"، وأن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وكان البيت الأبيض أعلن في سبتمبر الماضي أن السير توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، سينضم إلى المجلس، إلا أن مشاركته أصبحت غير مؤكدة بعد اعتراض بعض الدول في الشرق الأوسط.

وتشير التقارير إلى أن ستارمر بنى علاقة وثيقة مع ترامب ساعدته في تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على بريطانيا، رغم خلافهما حول قرار المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي. وقال أحد حلفائه إن دور ستارمر كان حاسماً في موافقة الولايات المتحدة على تقديم ضمانات أمنية مبدئية لأوكرانيا الأسبوع الماضي، حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

ورد ستارمر على الانتقادات الموجهة إليه بشأن تركيزه على السياسة الخارجية بدلاً من القضايا الداخلية في خطاب ألقاه أمام نواب حزب العمال مساء الاثنين، قائلاً:"أزمة غلاء المعيشة لن تحل بالانعزال. العالم تغير، ومن الضروري أن نكون حاضرين لمعالجة القضايا التي تهم الناس."

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة مجلس السلام لغزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

ترشيحاتنا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

بالصور

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد