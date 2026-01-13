غزة .. ارتفاع ضحايا العدوان علي القطاع لـ 71,424 شهيد و 171,324 إصابة

استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 شهداء و6 إصابات .

ووفق التقرير الصادر عن صحة غزة ؛فلا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشار التقرير إلى وفاه طفل(عام) نتيجة البرد الشديد مما يرفع عدد وفيات الأطفال نتيجة البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 7 وفيات.

كما توفي 3 فلسطينين نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الضحايا نتيجة الانهيارات إلى 24 حالة.

فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء 447 شهيد و إجمالي عدد الإصابات مصاب 1,246 و إجمالي حالات الانتشال 697

وذلك منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر).

كما إرتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 71,424 شهيد و 171,324 إصابة .