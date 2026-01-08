صحة غزة : إرتفاع إجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 71,395

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية: 4 شهداء(منهم 1 شهيد جديد و3 شهيد انتشال) و7 إصابات.

وقالت صحة غزة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء: 425 وإجمالي عدد الإصابات: 1,206 و إجمالي حالات الانتشال: 688 وذلك بحسب البيان الفلسطيني.

وعن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ، فقد بلغ العدد التراكمي للشهداء: 71,395 وكذلك العدد التراكمي للإصابات: 171,287.