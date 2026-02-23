محمد سلام يخوض تحديًا جديدًا خلف الكاميرا في رمضان 2026

في خطوة مختلفة بمشواره الفني، دخل الفنان محمد سلام عالم الإخراج لأول مرة، من خلال إعلان دعائي لإحدى شركات المشروبات الغازية، والذي بدأ عرضه مع انطلاق أول أيام شهر رمضان 2026 على شاشات التلفزيون.

محمد سلام عبّر عن سعادته الكبيرة بالتجربة، مؤكدًا أن الفكرة انطلقت من تصور بسيط، ثم تطورت تدريجيًا حتى خرجت إلى النور بجهود فريق عمل متكامل آمن برؤيته الفنية. ووجّه الشكر لكل من دعمه وسانده في أولى خطواته الإخراجية، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور خلال الموسم الرمضاني.

الإعلان يأتي ضمن حملة “ماكسي كولا” الجديدة لرمضان 2026، والتي تمثل محطة مهمة في مشواره، خاصة أنها تعد بداية رسمية له كمخرج.

وعلى جانب آخر، كان سلام قد خاض مؤخرًا أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل كارثة طبيعية، الذي عُرض قبل أسابيع، وشاركه البطولة كل من جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، وحمزة العيلي. العمل من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.

بهذه الخطوة، يضيف محمد سلام صفحة جديدة لمسيرته الفنية، جامعًا بين التمثيل والإخراج في وقت واحد