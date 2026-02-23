قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
فن وثقافة

محمد سلام يخوض تحديًا جديدًا خلف الكاميرا في رمضان 2026

محمد سلام
محمد سلام
أحمد إبراهيم

في خطوة مختلفة بمشواره الفني، دخل الفنان محمد سلام عالم الإخراج لأول مرة، من خلال إعلان دعائي لإحدى شركات المشروبات الغازية، والذي بدأ عرضه مع انطلاق أول أيام شهر رمضان 2026 على شاشات التلفزيون.

محمد سلام عبّر عن سعادته الكبيرة بالتجربة، مؤكدًا أن الفكرة انطلقت من تصور بسيط، ثم تطورت تدريجيًا حتى خرجت إلى النور بجهود فريق عمل متكامل آمن برؤيته الفنية. ووجّه الشكر لكل من دعمه وسانده في أولى خطواته الإخراجية، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور خلال الموسم الرمضاني.

الإعلان يأتي ضمن حملة “ماكسي كولا” الجديدة لرمضان 2026، والتي تمثل محطة مهمة في مشواره، خاصة أنها تعد بداية رسمية له كمخرج.

وعلى جانب آخر، كان سلام قد خاض مؤخرًا أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل كارثة طبيعية، الذي عُرض قبل أسابيع، وشاركه البطولة كل من جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، وحمزة العيلي. العمل من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.

بهذه الخطوة، يضيف محمد سلام صفحة جديدة لمسيرته الفنية، جامعًا بين التمثيل والإخراج في وقت واحد

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

صورة أرشيفية

فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان .. فيديو

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

