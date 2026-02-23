داليا مصطفى تكشف تفاصيل دعم هنيدي والسقا ومصطفى شعبان لها بعد أزمة طلاقها

قالت الفنانة داليا مصطفى، خلال لقائها في برنامج نجوم رمضان قربك مع إنجي علي على راديو نجوم FM، إن طلاقها كان تجربة صعبة لكنها مثمرة، حيث جعلتها تفهم نفسها وعلاقتها بالآخرين بشكل أفضل.

وأضافت داليا مصطفى : "طلاقي علمني أتعامل مع الناس بطريقة مختلفة، وتعلمت أقبل الأمور بشكل جديد. الحمد لله على كل درس."

وأوضحت داليا، أن هناك عددًا من النجوم الذين وقفوا بجانبها خلال هذه الفترة، منهم محمد هنيدي، أحمد السقا، ومصطفى شعبان، بينما البعض الآخر ابتعد عنها:

"ربنا وراني ناس كتير أوي، السنة دي حسيت بإنه كل خير جالي من الناس اللي كنت ماشوفتهاش قبل كده."

وفي سياق آخر كشفت الفنانة داليا مصطفى في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد "روج أسود"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2026.

وأوضحت داليا أنها تجسد خلال الأحداث شخصية "ليلى"، وهي سيدة تتعرض للخيانة من زوجها، لتدخل في سلسلة من الصراعات والأحداث المتلاحقة التي تكشف العديد من المفاجآت، سواء قبل الطلاق أو بعده، مشيرة إلى أن العمل يناقش تلك المرحلة الحساسة في حياة المرأة بشكل مختلف وجريء.

وأكدت داليا مصطفى سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، ووصفت التجربة بالمميزة، خاصة في ظل حالة التعاون والانسجام بين جميع أفراد فريق العمل، لافتة إلى أن "روج أسود" يحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال الدرامية المعتادة.

وكانت داليا مصطفى قد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" بوستر المسلسل، وعلقت قائلة:"أكثر ناس قريبة منك هي أسهل ناس تقدر تأذيكي، استنوا ليلى في مسلسل روج أسود، في رمضان".