داليا مصطفى عن مسلسل روج أسود: سعيدة بمشاركتي في العمل وكل كلامي كان على الشخصية

تحدثت الفنانة داليا مصطفى عن تفاصيل بشأن مسلسلها الجديد روج أسود، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



وقالت داليا في فيديو على حسابها الخاص على إنستجرام: سعيدة جدا بمسلسل روج أسود وبكل حاجة قولتها دي كانت تخص شخصيتي في المسلسل وأنا مكنتش بتكلم عن حياتي الشخصية لأن أبو ولادي راجل محترم ومبحبش أتكلم عن حياتي الشخصية.



وقد شاركت الفنانة داليا مصطفى بوستر مسلسلها الجديد روج أسود مع الفنانة لقاء الخميسي، الذي يعرض في السباق الرمضاني القادم 2026.

ونشرت داليا صوره البوستر وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أكثر ناس قريبة منك هي أسهل ناس تقدر تأذيكي، استنوا ليلى في مسلسل روج أسود، في رمضان".