داليا مصطفى تتألق في أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنثوية راقية..صور

خطفت الفنانة داليا مصطفى الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بإطلالة جمعت بين البساطة والرقي، عكست أناقتها وحضورها اللافت.

وارتدت داليا مصطفى توب باللون الأسود بتصميم كلاسيكي، نسقته مع بنطال باللون الأبيض.

واعتمدت تسريحة شعر منسدل مع غرة أمامية ناعمة، أضفت لمسة شبابية على الإطلالة.

كما اختارت مكياجًا بألوان طبيعية أبرز جمال عينيها وملامحها، مع لمسة لامعة على الشفاه منحتها إشراقة خاصة أمام عدسة الكاميرا، بينما جاءت الإكسسوارات بسيطة لتعكس ذوقًا راقيًا بعيدًا عن المبالغة.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، مشيدين بجمالها الطبيعي وقدرتها على الظهور بإطلالات هادئة لكنها لافتة في الوقت نفسه

صور داليا مصطفى

تصريحات داليا مصطفى

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، مؤكدة أنها لجأت إلى طبيب نفسي بعد تعرضها لعدد من الصدمات القاسية التي أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية.



وأوضحت خلال تصريحات صحفية أن قرارها بالذهاب إلى طبيب نفسي جاء بعد فترة من المعاناة الداخلية، مشيرة إلى أن الدعم المتخصص ساعدها على فهم مشاعرها والتعامل مع آثار التجارب الصعبة التي مرت بها.

وفي لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا، قالت إن من بين الأشياء التي ساعدتها في رحلة التعافي “صورة بقرة”، موضحة أن الصورة كانت ترمز لها إلى الهدوء والسلام والبساطة، وهو ما انعكس إيجابًا على حالتها النفسية وساعدها على استعادة توازنها تدريجيًا.



وأكدت أن اللجوء إلى العلاج النفسي ليس عيبًا، بل خطوة شجاعة نحو التعافي، داعية كل من يمر بأزمة نفسية إلى طلب المساعدة دون تردد، خاصة في ظل الضغوط الحياتية المتزايدة.



وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحاتها، مثمنين صراحتها وجرأتها في الحديث عن الصحة النفسية، ومعتبرين أن حديثها يسلط الضوء على أهمية كسر وصمة العلاج النفسي في المجتمع.