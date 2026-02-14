قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى واقعة شاب بدلة الرقص .. تقرير طبي بالإصابات بمستشفى بنها العام
شاهد.. مي كساب وندى موسى من كواليس مسلسل نون النسوة في رمضان
ربنا يخليك ليا.. داليا البحيري توجه رسالة لـ زوجها بمناسبة عيد الحب
بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة
ياسمين الجندي: الزواج ليس ضمانًا مطلقًا.. وهذه المعايير تصنع الاستقرار
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-2-2026
دار الإفتاء: الأكل ناسيا في رمضان يبطل الصوم عند المالكية
أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء
أروى جودة تتصدر تريند جوجل بعد وصلة رقص رومانسية مع زوجها
حمدي الميرغني لـ زوجته: كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا
غياب عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب المصري عن مواجهة زيسكو
حكم صيام أصحاب الأمراض وهل يجوز لهم الإفطار؟.. دار الإفتاء ترد
فن وثقافة

داليا مصطفى تتألق في أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنثوية راقية..صور

داليا مصطفى
داليا مصطفى
يارا أمين

خطفت الفنانة داليا مصطفى الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بإطلالة جمعت بين البساطة والرقي، عكست أناقتها وحضورها اللافت.

وارتدت داليا مصطفى توب باللون الأسود بتصميم كلاسيكي، نسقته مع بنطال باللون الأبيض. 

واعتمدت تسريحة شعر منسدل مع غرة أمامية ناعمة، أضفت لمسة شبابية على الإطلالة.

كما اختارت مكياجًا بألوان طبيعية أبرز جمال عينيها وملامحها، مع لمسة لامعة على الشفاه منحتها إشراقة خاصة أمام عدسة الكاميرا، بينما جاءت الإكسسوارات بسيطة لتعكس ذوقًا راقيًا بعيدًا عن المبالغة.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، مشيدين بجمالها الطبيعي وقدرتها على الظهور بإطلالات هادئة لكنها لافتة في الوقت نفسه

صور داليا مصطفى 

تصريحات داليا مصطفى 

كشفت الفنانة  داليا مصطفى عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، مؤكدة أنها لجأت إلى طبيب نفسي بعد تعرضها لعدد من الصدمات القاسية التي أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية.


وأوضحت خلال تصريحات صحفية أن قرارها بالذهاب إلى طبيب نفسي جاء بعد فترة من المعاناة الداخلية، مشيرة إلى أن الدعم المتخصص ساعدها على فهم مشاعرها والتعامل مع آثار التجارب الصعبة التي مرت بها.
وفي لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا، قالت إن من بين الأشياء التي ساعدتها في رحلة التعافي “صورة بقرة”، موضحة أن الصورة كانت ترمز لها إلى الهدوء والسلام والبساطة، وهو ما انعكس إيجابًا على حالتها النفسية وساعدها على استعادة توازنها تدريجيًا.


وأكدت أن اللجوء إلى العلاج النفسي ليس عيبًا، بل خطوة شجاعة نحو التعافي، داعية كل من يمر بأزمة نفسية إلى طلب المساعدة دون تردد، خاصة في ظل الضغوط الحياتية المتزايدة.


وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحاتها، مثمنين صراحتها وجرأتها في الحديث عن الصحة النفسية، ومعتبرين أن حديثها يسلط الضوء على أهمية كسر وصمة العلاج النفسي في المجتمع.

