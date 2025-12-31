صحة غزة : إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 71,269 شهيدا و 171,232 مصابا

استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية 3 شهداء منهم شهيدا واحد جديدا وشهيدين انتشال و10 إصابات.

وقالت صحة غزة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت صحة غزة : منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر): فقد بلغ إجمالي الشهداء: 415 و إجمالي الإصابات: 1,152

و إجمالي الانتشال: 682.

وأشارت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: بلغت 71,269 شهيد و 171,232 مصاب.

كما لفتت إلى وفاة مواطن وطفلة (4 سنوات) نتيجة انهيار مبنى بفعل المنخفض الجوي، مما يرفع عدد الضحايا الذين وصلت جثامينهم إلى المستشفيات نتيجة انهيار المباني بسبب المنخفض الجوي إلى 19 حالة.