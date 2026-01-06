صحة غزة : ارتفاع شهداء الحرب على القطاع إلى 71,391

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيدان، من بينهما شهيد تم انتشاله، و10 إصابات.

وقالت الصحة في تقرير لها ؛ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبينت الصحة في غزة قائلة : منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر): إجمالي عدد الشهداء: 424 وإجمالي عدد الإصابات: 1,199 وإجمالي حالات الانتشال: 685.

وختمت : فيما بلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 العدد التراكمي للشهداء 71,391 و العدد التراكمي للإصابات 171,279.

