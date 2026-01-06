قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 110 بحمولة 5600 طن مساعدات إنسانية لأهالي غزة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 110، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 110، أكثر من 5600 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت 3,400 طن سلال غذائية ودقيق، نحو 700 طن مستلزمات طبية وإغاثية، أكثر من 200 طن مستلزمات عناية شخصية، أكثر من 1,300 طن مواد بترولية.

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: أكثر من 19,700 قطعة ملابس شتوية، 200 مرتبة، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.


يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  65 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري غزة المساعدات شاحنات المساعدات شاحنات المساعدات الإنسانية قطاع غزة

