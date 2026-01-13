قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
أبو الغيط يبحث هاتفيا مع وزيرة خارجية أيرلندا التطورات الإقليمية وأوضاع غزة

الديب أبوعلي

تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء أمس الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من هيلين ماكنتي، وزيرة الخارجية والتجارة الأيرلندية، قبل مغادرتها القاهرة، لبحث التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

وأفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المباحثات تناولت آخر التطورات في غزة والسودان والصومال، حيث أعرب الأمين العام عن تقديره لمواقف أيرلندا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ولاعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف المتحدث أن الجانبين بحثا كذلك الترتيبات والمبادرات الدولية الجديدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأعرب أبو الغيط عن استنكاره الشديد للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشادت الوزيرة الأيرلندية بدور جامعة الدول العربية في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدة استمرار بلادها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

