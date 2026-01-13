أبو الغيط يبحث هاتفيا مع وزيرة خارجية أيرلندا التطورات الإقليمية وأوضاع غزة

تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء أمس الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من هيلين ماكنتي، وزيرة الخارجية والتجارة الأيرلندية، قبل مغادرتها القاهرة، لبحث التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

وأفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المباحثات تناولت آخر التطورات في غزة والسودان والصومال، حيث أعرب الأمين العام عن تقديره لمواقف أيرلندا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ولاعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف المتحدث أن الجانبين بحثا كذلك الترتيبات والمبادرات الدولية الجديدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأعرب أبو الغيط عن استنكاره الشديد للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشادت الوزيرة الأيرلندية بدور جامعة الدول العربية في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدة استمرار بلادها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.