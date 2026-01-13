قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفلسفة والسلطة في إيران.. كتاب جديد للباحث محمد خيري بمعرض الكتاب

الفلسفة والسلطة في إيران
الفلسفة والسلطة في إيران
صدى ابلد

صدر حديثًا للكاتب الصحفي والباحث السياسي محمد خيري، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب “الفلسفة والسلطة في إيران.. قراءة في تجربة محمد خاتمي الفكرية والسياسية”، ويتناول هذا الكتاب التحولات العميقة التي شهدها المجتمع الإيراني عقب ثورة عام 1979، وهي الثورة التي غيّرت ملامح الدولة من إمبراطورية إلى جمهورية، ومن التحالف مع الولايات المتحدة وأوروبا إلى القطيعة معهما، في سياق سياسي سعى فيه النظام الجديد إلى بناء جدار عازل بين إيران والعالم.

ويقف الكتاب عند الأصول الفلسفية التي تأسس عليها النظام السياسي الإيراني المعاصر، وفي مقدمتها نظرية «ولاية الفقيه» ذات الجذور الفلسفية، ونظرية «أم القرى» التي تجعل من إيران مركزًا لحكم العالم الإسلامي.

ويُفرد الكتاب مساحة خاصة لتجربة محمد خاتمي، الفيلسوف والرئيس، الذي قدّم منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 1997 خطابًا مختلفًا، استند إلى الفلسفة والحوار والانفتاح. فعلى الرغم من كونه أحد أبناء الثورة الإسلامية، فقد تميّز خطابه عن السائد، حين تحدّث عن الديمقراطية، وبناء المدينة الفاضلة، وحقوق الإنسان، والدولة المدنية، مستلهمًا التراث الفلسفي الإنساني من أفلاطون والفارابي وأرسطو.

كما يسلّط الكتاب الضوء على مشروع «حوار الحضارات» الذي تبناه خاتمي، مستلهمًا إياه من الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي، وهو المشروع الذي لاقى صدى عالميًا واسعًا، ودفع الأمم المتحدة إلى إعلان عام 2001 عامًا لحوار الحضارات.

ويدلل على أهمية الكتاب التقدمة المهمة التي كتبها الفيلسوف الكبير الدكتور أنور مغيث، فضلا عن الفصل التمهيدي العميق الذي كتبه الدكتور محمد محسن أبو النور.

ويخلص الكتاب إلى أن تجربة خاتمي مثّلت محاولة جادة للجمع بين التراث والحداثة، والانفتاح على العالم، وقبول الآخر، ومواجهة الاستبداد القائم على تأويلات مشوّهة لمفهوم «الحاكمية الإلهية»، في تجربة ما تزال إيران – وربما العالم – في أمسّ الحاجة إلى استعادتها.

يُشار إلى أن الكاتب والباحث السياسي محمد خيري هو صحفي وباحث متخصص في الفلسفة السياسية، وهو حاصل على درجة الماجستير في الفلسفة السياسية، وحملت أطروحته للماجستير عنوان “الأصول الفلسفية للسياسة الإيرانية المعاصرة.. محمد خاتمي دراسة حالة”، وعضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، وقد نشر عدة أبحاث داخل مصر وخارجها.

الفلسفة والسلطة في إيران إيران تجربة محمد خاتمي الفكرية والسياسية محمد خاتمي الفكرية والسياسية المجتمع الإيراني محمد خيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرع علاج للجيوب الأنفية في العاصفة الترابية .. التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

بالصور

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد