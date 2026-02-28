كان يا ما كان الحلقة 11 .. يسرا اللوزي تتلقى اتصالًا مفاجئًا من حبيبها السابق

في تصاعد درامي مشحون بالعاطفة، شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كان يا ما كان تلقى داليا، التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا اللوزي اتصالًا مفاجئًا من حبيبها السابق، الذي يؤدي دوره نور محمود، في لحظة قلبت موازين يومها.



الاتصال لم يكن عابرًا، إذ طلب منها مقابلتها وجهًا لوجه، لتعيش حالة من التردد قبل أن تحسم قرارها بالموافقة.



تحدث هو عن مسيرته والتحديات التي واجهها، بينما كشفت هي عن تجربتها الشخصية، وطلاقها، ومحاولاتها المتواصلة لإعادة ترتيب حياتها والبدء من جديد.



مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، ويشارك من خلاله النجم ماجد الكدواني، وعارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز، الفنانة يسرا اللوزي، في البطولة، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل وإنتاج أحمد الجنايني.