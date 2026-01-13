ستكتشفون ذلك بأنفسكم.. تصريح غامض من ترامب يثير التساؤلات حول دعمه للمحتجين في إيران

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جدل جديدة بعد تصريحاته الأخيرة حول الاحتجاجات في إيران، حيث رفض توضيح ما يقصده بعبارة "المساعدة آتية في الطريق" للمتظاهرين المناهضين لحكومة طهران، مكتفيًا بالقول للصحفيين: "ستكتشفون ذلك بأنفسكم".

وكان ترمب قد أعلن سابقا عن إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف "القتل العبثي للمتظاهرين"، ودعا الإيرانيين بشكل مباشر إلى مواصلة الاحتجاج والسيطرة على مؤسساتهم، مشيرًا إلى أن "المساعدة في الطريق".

زكتب على منصة “تروث سوشيال”: أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج، سيطروا على مؤسساتكم، احفظوا أسماء القتلة والمسيئين. سيدفعون ثمنا باهظا".

وأضاف: "لقد ألغيت جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين.. المساعدة في طريقها"، وختم منشوره بعبارة "MIGA"، في إشارة إلى شعاره المعروف "اجعل إيران عظيمة من جديد".