رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض عقوبات جديدة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد إيران

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أوروبا إلى ضرورة التحرك وبسرعة لمواجهة القمع الايراني ضد للمتظاهرين.

وقالت ميتسولا : ولهذا السبب يدعو البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة واتخاذ إجراءات حاسمة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد إيران.

وختمت روبرتا ميتسولا: سندعم أي إجراءات تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن إسبانيا إستدعت سفير إيران لدى البلاد على خلفية قمع الاحتجاجات.

وفي وقت لاحق ، أصدرت بعض الدول تنبيهات لرعاياها بمغادرة إيران، عقب اتساع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، وما تبعها من أعمال عنف و شغب، بالإضافة إلى الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة لطهران، التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية هذه الإحتجاجات.

وتعد كلا من أمريكا، السويد، استراليا، بولندا، و الهند، أبرز الدول التي حثت رعاياها على مغادرة إيران ، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران.

أمريكا

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم "الثلاثاء"، تنبيها أمنيا بشأن إيران، وحثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو تركيا بسبب الاحتجاجات والتطورات التي تشهدها إيران.

وقالت الخارجية في الإنذار، إن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تتصاعد، ولا تزال التدابير الأمنية تزداد شراسة وإغلاق الطرق واضطرابات وسائل النقل العام وانقطاع الإنترنت ما زال مستمرا.

ولفتت إلى أنه إذا وجد الأمريكيون طريقا آمنا، عليهم مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا.

وذكرت أنه يجب على المواطنين الأمريكيين توقع استمرار انقطاع الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة.

وأفادت في تنبيهها بأن شركات الطيران تواصل تقييد أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران، مع تعليق العديد من الخدمات حتى يوم الجمعة 16 يناير.

وأوضحت أنه يجب على مزدوجي الجنسية الأمريكيين الإيرانيين الخروج من إيران بجوازات سفر إيرانية، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بازدواج الجنسية وستعامل الأمريكيين الإيرانيين مزدوجي الجنسية فقط كمواطنين إيرانيين.

وشددت في تنبيهها الأمني ، على أن المواطنين الأمريكيين يتعرضون لخطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز في إيران، مبينة أن إظهار جواز سفر أمريكي أو إظهار صلات بالولايات المتحدة يمكن أن يكون سببا كافيا تتذرع به السلطات الإيرانية لاحتجاز شخص ما.

السويد

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية السويدية، مواطنيها السويديين بمغادرة إيران فوراً، ونصحت بعدم السفر إليها.

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرجارد، على منصة "إكس"، أن الوضع في إيران "خطير للغاية ولا يمكن التنبؤ به".

وأضافت وزيرة الخارجية، أن السويديين الذين ما زالوا في إيران رغم هذه التوصية يجب أن يغادروا البلاد "الآن"، مشددة على أن هذه الرسالة تمثل أقوى تحذير.

استراليا

في ذات السياق، أبلغت الحكومة الأسترالية رعاياها بوجوب مغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، على خلفية الاحتجاجات القائمة في البلاد.

وقالت الحكومة في تحديث لإرشادات السفر، "إن كنت في إيران، عليك المغادرة في أقرب وقت ممكن"، مضيفة " تشهد البلاد احتجاجات عنيفة متواصلة على مستوى وطني قد تتصاعد من دون سابق إنذار، الوضع الأمني متقلّب".

بولندا

كما حثت وزارة الشئون الخارجية البولندية رعاياها الموجودين في إيران على مغادرتها فورا، ناصحة مواطنيها بتجنب كل أشكال السفر إليها.

وحذرت وزارة الخارجية البولندية، في بيان عبر منصة (إكس)، أورده راديو بولندا، من تنامي حالة عدم الاستقرار الداخلي في إيران.