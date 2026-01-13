إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء

أفادت وكالة "تسنيم " الإيرانية نقلا عن رئيس مؤسسة التفتيش العامة بأنه تم إحالة عدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى القضاء لعدم التزامهم بواجباتهم في تلبية احتياجات الشعب.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه جار إعداد ملف قضائي بشأن "إهمال وتقصير" البنك المركزي وإحالته إلى القضاء قريبا.

وفي سياق آخر؛ زعم موقع “هرانا لرصد حقوق الإنسان” في إيران، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 505 قتلى.

وذكر موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان : "نحقق في تقارير عن مقتل 579 متظاهرا وقطع الإنترنت يعقد التحقيق".

يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في اتصال بنظيره الباكستاني، أن إيران عازمة على حماية سيادتها وأمنها بمواجهة الاعتداءات الخارجية.

واكد عراقجي ، في وقت سابق ، أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن تهديد دولة عضو في المنظمة الدولية يقوض بشكل خطير نظام عدم الانتشار النووي، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يعرّض الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة، ويسهم في تفاقم الأزمات والصراعات في المنطقة.

وشدد عراقجي ، على أن إيران لن تتردد في توجيه رد حاسم ورادع على أي اعتداء يطال سيادتها أو أمنها، مؤكدًا تمسك بلاده بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق القوانين والمواثيق الدولية.

فاطمة مهاجراني

فيما قالت فاطمة مهاجراني الناطقة باسم الحكومة الإيرانية: “الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي كشفا نياتهما السيئة تجاه الشعب الإيراني بدعمهما الحرب الإرهابية في الشارع الإيراني”.

وذكرت مهاجراني : الاحتجاجات السلمية تعرضت لهجمات إرهابية والإرهابيون يتلقون الدعم بوضوح من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني".

ولفتت مهاجراني :"مطالب المحتجين المحقة تمت مصادرتها ونحن مسؤولون عن حماية المجتمع وسنغتنم الفرصة لإنعاش الحوار".

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية: “اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الكيان الصهيوني في زاهدان دخلت البلاد من جهة الشرق كونها خططت لعمليات اغتيال وتخريب لبنى تحتية بينما تم ضبط أسلحة أمريكية ومعدات تفجيرية في حوزة عناصر الخلية الذين اختبأوا في 7 منازل”.