توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء

إيران
إيران
محمود نوفل

أفادت وكالة "تسنيم " الإيرانية نقلا عن رئيس مؤسسة التفتيش العامة بأنه تم إحالة عدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى القضاء لعدم التزامهم بواجباتهم في تلبية احتياجات الشعب.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه جار إعداد ملف قضائي بشأن "إهمال وتقصير" البنك المركزي وإحالته إلى القضاء قريبا.

وفي سياق آخر؛ زعم موقع “هرانا لرصد حقوق الإنسان” في إيران، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 505 قتلى.

وذكر موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان : "نحقق في تقارير عن مقتل 579 متظاهرا وقطع الإنترنت يعقد التحقيق".

يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في اتصال بنظيره الباكستاني، أن إيران عازمة  على حماية سيادتها وأمنها بمواجهة الاعتداءات الخارجية.

واكد عراقجي ، في وقت سابق ، أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن تهديد دولة عضو في المنظمة الدولية يقوض بشكل خطير نظام عدم الانتشار النووي، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يعرّض الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة، ويسهم في تفاقم الأزمات والصراعات في المنطقة.

وشدد عراقجي ، على أن إيران لن تتردد في توجيه رد حاسم ورادع على أي اعتداء يطال سيادتها أو أمنها، مؤكدًا تمسك بلاده بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق القوانين والمواثيق الدولية.

فاطمة مهاجراني

فيما قالت فاطمة مهاجراني الناطقة باسم الحكومة الإيرانية: “الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي كشفا نياتهما السيئة تجاه الشعب الإيراني بدعمهما الحرب الإرهابية في الشارع الإيراني”.

وذكرت مهاجراني : الاحتجاجات السلمية تعرضت لهجمات إرهابية والإرهابيون يتلقون الدعم بوضوح من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني".

ولفتت مهاجراني :"مطالب المحتجين المحقة تمت مصادرتها ونحن مسؤولون عن حماية المجتمع وسنغتنم الفرصة لإنعاش الحوار".

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية: “اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الكيان الصهيوني في زاهدان دخلت البلاد من جهة الشرق كونها خططت لعمليات اغتيال وتخريب لبنى تحتية بينما تم ضبط أسلحة أمريكية ومعدات تفجيرية في حوزة عناصر الخلية الذين اختبأوا في 7 منازل”.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ابو

جيم ليو المدير التنفيذي للتسويق في مصر لصدى البلد: OPPO جسر بين الثقافة المصرية والصينية وداعم رئيسي لابتكار وإبداع الشباب المصري

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أرخص سعر 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. ماذا تقدم أحدث فان فاخرة من BYD؟

دينا باول ماكورميك

دينا باول ماكورميك .. من البيت الأبيض إلى عرش ميتا بالذكاء الاصطناعي

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

