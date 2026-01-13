قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تواصل الصعود في آسيا بسبب مخاطر الإمدادات من إيران وروسيا

النفط
النفط
أ ش أ

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، لترتفع للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بتزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، في ظل الاضطرابات المتصاعدة في إيران، التي أججت المخاطر الجيوسياسية في الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.4% إلى 64.10 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 59.70 دولار للبرميل.

كان خام برنت قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع، بينما صعد خام غرب تكساس إلى أعلى مستوى في شهر؛ وفق ما نشرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وتواجه إيران، أحد كبار منتجي منظمة «أوبك»، أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، وسط أعمال عنف واسعة وتقارير عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تشديد قوات الأمن حملتها ضد المتظاهرين.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال اتخاذ عمل عسكري إذا واصلت السلطات الإيرانية استخدام القوة المميتة ضد المحتجين؛ كما أعلن ترامب خططًا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة «تتعامل تجاريًا» مع إيران، في خطوة تهدف إلى عزل طهران اقتصاديًا.

وقال محللون اقتصاديون إن «الصين تُعد مشترٍ رئيسيًا للنفط الإيراني، وما إذا كانت تهديدات الرسوم الثانوية كافية لدفع الصين بعيدًا عن النفط الإيراني لا يزال أمرًا غير واضح».

وذكرت مصادر اعلامية أن ترامب من المتوقع أن يجتمع مع كبار مستشاريه، اليوم الثلاثاء، لبحث الخيارات المتاحة بشأن إيران.

ولم تقتصر مخاطر الإمدادات على الشرق الأوسط، إذ تعرضت البنية التحتية لصادرات النفط الروسية لهجمات متكررة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وشنت القوات الأوكرانية ضربات استهدفت منشآت نفطية روسية ومراكز تصدير، من بينها محطة «اتحاد خط أنابيب بحر قزوين» (CPC) قرب مدينة نوفوروسيسك.

ومن المتوقع أن تتعرض صادرات النفط الكازاخية عبر محطة «CPC» لضغوط كبيرة خلال الشهر الجاري، إذ يُرجح أن تتراوح الشحنات بين 800 و900 ألف برميل يوميًا، أي أقل بنحو 45% من التقديرات الأولية، بحسب بيانات نقلتها «بلومبرج».

وفي المقابل، يستعد منتج آخر في «أوبك»، وهو فنزويلا، لاستئناف صادرات النفط بعد فترة من الاضطرابات.

وعقب تطورات سياسية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، قال ترامب الأسبوع الماضي إن كاراكاس ستسلم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تؤدي لاحقًا إلى إعادة كميات من الخام إلى السوق العالمية.

أسعار النفط التعاملات الآسيوية المخاطر الجيوسياسية في الأسواق ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

علي محمد علي

تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة

الدولار

عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

موعد مواجهتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا استعدادا لمونديال 2026

الريشة الطائرة

200 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

منتخب اليد

لاعبو منتخب كرة اليد يحصلون على راحة بعد العودة من إسبانيا

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد