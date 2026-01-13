أحمد أبو مسلم يكشف تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

أكد أحمد أبو مسلم نجم منتخب مصر، أن المباراة الماضية امام كوت ديفوار كانت الافضل، متابعا أن الكابتن حسام حسن لديه احترافية عالية.

واضاف أحمد أبو مسلم نجم منتخب مصر، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج عل مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن تشكيل منتخب مصر في مباراه الغد امام المنتخب السنغال لن يختلف عن تشكيل منتخب مصر في المباراة الماضية امام كوت ديفوار.

وتابع أحمد أبو مسلم نجم منتخب مصر، أن منتخب مصر لديه ميزة كبيرة في مباراة الغد ولديه نجوم كل منتخبات الكان يقدرونها ويحذرون منها، مشيرا إلى أن منتخب مصر له هيبة كبيرة أمام الفرق الافريقية.



