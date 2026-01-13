تريزيجيه: الكل عارف مين منتخب مصر ومستعدون للقاء السنغال

قال محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، إن السنغال منتخب قوي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وابراهيم حسن ساعدونا في دراسة الخصم بشكل جيد.

وتابع تريزيجيه خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي،:"منتخب السنغال قوي ولكن الكل عارف منتخب مصر هو اكتر منتخب حقق كأس امم افريقيا ونستعد للقاء الغد بشكل جيد.

https://www.youtube.com/shorts/_jCcCG4cDIQ

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تذاع مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر قناة بي إن سبورت ماكس1.

كما تذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب).

وحقق منتخب مصر الفوز امام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الامم الافريقية بنتيجة 3-2.



