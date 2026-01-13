أحمد أبو مسلم: مواجهة السنغال أقوى من كوت ديفوار.. وزيادة التجانس أهم ما يميز منتخب مصر

تحدث أحمد ابو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، عن مواجهة منتخب مصر امام السنغال غدا في نصف نهائي كأس امم أفريقيا

وقال ابو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: السنغال اعلى فنيا من كوت ديفوار ، ومنتخب السنغال به عدد محترفين اعلى من كوت ديفوار ولنا ثأر عند السنغال والمباراة لن تكون سهلة



واضاف: حسام حسن يسير بخطى ناجحة للغاية مع منتخب مصر واللعب ب٣ لاعبين في الدفاع شئ مميز وذكاء من حسام حسن للحد من خطورة المنافسين

وتابع: واهم ما يميز منتخب مصر هو زيادة التجانس والروح، واحمد فتوح قدم مباراة قوية امام كوت ديفوار ولاعب ذكي ولا يهاب مواجهة اللاعبين الكبار



وواصل: حسام حسن ذكي للغاية في قراءة المنافسين والعامل البدني للاعبي المنتخب رائع ومنتخب السنغال خايف من مواجهة منتخب مصر