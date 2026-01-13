منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

اختتم منتخب مصر تدريباته مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة السنغال المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أجواء اتسمت بالتركيز والجدية داخل معسكر الفراعنة.

وحرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية، مع تكثيف الجوانب التكتيكية وتنفيذ بعض الجمل الهجومية والدفاعية، وسط جاهزية معنوية وبدنية عالية من اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام أسود التيرانجا.

واتسم مران الفراعنة الكبار الختامي بالجدية والقوة وظهر أكثر من لاعب بمستوي جيد في التدريبات الجماعية.

وتنافس العديد من اللاعبين خلال المران الأخير لمواجهة السنغال من أجل حجز مكان فى تشكيلة الفراعنة الكبار غدا الأربعاء أمام نظيره منتخب السنغال بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب على حساب كوت ديفوار بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

فيما نجح السنغال في بلوغ دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز علي مالي بربع نهائي الكان.