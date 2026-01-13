قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ المواجهات المباشرة لفرق نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا

مصر والسنغال
مصر والسنغال
عبدالحكيم أبو علم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم صوب مدينتي طنجة والرباط غدا لمتابعة مباراتي نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخبا مصر والسنغال، والمغرب ونيجيريا. 

تاريخيا التقى منتخبا مصر والسنغال في بطولة أمم افريقيا للمرة الأولى في المجموعة الاولى ببطولة امم افريقيا عام 1986 وفاز الفراعنة بهدف ثم فاز السنغال في المباراة الثانية التي كانت في المجموعة الثالثة لبطولة عام 2000 بهدف نظيف.

 وكررت السنغال فوزها بهدف على مصر في المجموعة الرابعة لبطولة عام 2002 قبل أن تتمكن مصر من اقصاء السنغال من نصف نهائي بطولة 2006 بنتيجة 2-1 ، وردت السنغال بالفوز بضربات الجزاء بعد التعادل سلبيا في الوقت الاصلي في نهائي بطولة أمم افريقيا يناير 2022 .

 فيما كانت المباراة الأولى بين نيجيريا والمغرب في بطولات امم افريقيا بالمجموعة الثانية عام 1976 وفازت المغرب 3-1 ، وكرر اسود الاطلس فوزهم علي نيجيريا فيما يسمي وقتها بمجموعة الدور النهائي في البطولة ذاتها 2-1.

 وفي عام 1980 التقي الفريقان في نصف نهائي البطولة وفازت نيجيريا بهدف وفازت ايضا نيجيريا في المجموعة الرابعة لعام 2000 بهدفين نظيفين، وردت المغرب بالفوز بهدف نظيف في منافسات المجموعة الرابعة ببطولة عام 2004 . 

بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر مدينة طنجة الرباط المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك: قد نلتقي كائنات فضائية خلال استكشاف الفضاء

مصر

طفرة جديدة للتنقل الكهربائي في مصر.. تفاصيل

هوندا

رمز مضيء.. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

بالصور

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد