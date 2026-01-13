تاريخ المواجهات المباشرة لفرق نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم صوب مدينتي طنجة والرباط غدا لمتابعة مباراتي نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخبا مصر والسنغال، والمغرب ونيجيريا.

تاريخيا التقى منتخبا مصر والسنغال في بطولة أمم افريقيا للمرة الأولى في المجموعة الاولى ببطولة امم افريقيا عام 1986 وفاز الفراعنة بهدف ثم فاز السنغال في المباراة الثانية التي كانت في المجموعة الثالثة لبطولة عام 2000 بهدف نظيف.

وكررت السنغال فوزها بهدف على مصر في المجموعة الرابعة لبطولة عام 2002 قبل أن تتمكن مصر من اقصاء السنغال من نصف نهائي بطولة 2006 بنتيجة 2-1 ، وردت السنغال بالفوز بضربات الجزاء بعد التعادل سلبيا في الوقت الاصلي في نهائي بطولة أمم افريقيا يناير 2022 .

فيما كانت المباراة الأولى بين نيجيريا والمغرب في بطولات امم افريقيا بالمجموعة الثانية عام 1976 وفازت المغرب 3-1 ، وكرر اسود الاطلس فوزهم علي نيجيريا فيما يسمي وقتها بمجموعة الدور النهائي في البطولة ذاتها 2-1.

وفي عام 1980 التقي الفريقان في نصف نهائي البطولة وفازت نيجيريا بهدف وفازت ايضا نيجيريا في المجموعة الرابعة لعام 2000 بهدفين نظيفين، وردت المغرب بالفوز بهدف نظيف في منافسات المجموعة الرابعة ببطولة عام 2004 .