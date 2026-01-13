منتخب تونس يراقب مدرب نيجيريا

أكدت تقارير تونسية أن الاتحاد التونسي لكرة القدم يتابع المدرب المالي إريك شيل مدرب نيجيريا كخيار محتمل لتولي تدريب المنتخب التونسي بعد خروجهم من كأس أمم إفريقيا 2025.

‏الاتحاد التونسي لكرة القدم يفكر في عرض عقد لشيل بقيمة 100 ألف دولار شهريًا ، أعلى بكثير مما يتقاضاه حاليًا مع نيجيريا.

‏ إيرك مرتبط بعقد مع نيجريا حتى عام 2027.

الكشف عن هوية المدير الفني الجديد لمنتخب تونس



كشفت تقارير صحفية، عن هوية المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، بعد إقالة سامي الطرابلسي.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد أقال الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعد وداع كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16.

وأكدت شبكة بي إن سبورت الإخبارية، أنه تم الاستقرار على تعيين مدير فني تونسي لنسور قرطاج في الفترة المقبلة، عقب مشاورات عدة بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء الاتحاد التونسي.

ووفقًا للشبكة ذاتها، كان هناك اجتماع بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بجانب تواجد عدة لاعبين ومدربين سابقين، حيث تم الاستقرار خلال هذا الاجتماع على تعيين مدير فني تونسي لنسور قرطاج.



