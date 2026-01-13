قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أسبوعين في رمضان 2026 | إعلان سار من المواد الغذائية للجميع
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لموقعة السنغال

منتخب مصر
حسن العمدة

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حالة من التركيز الشديد تسيطر على بعثة منتخب مصر في المغرب قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو زهرة في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، عبر قناة الزمالك،إن المنتخب المصري يكن كل الاحترام لمنتخب السنغال، مشددًا على أن كرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث داخل الملعب خلال التسعين دقيقة، مضيفًا أن جميع عناصر البعثة في حالة جاهزية ذهنية وبدنية لخوض اللقاء.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأجواء في مدينة طنجة جيدة للغاية، ولا تختلف كثيرًا عن الإقامة السابقة في مدينة أكادير، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار يعد أمرًا إيجابيًا، خاصة في ظل درجات الحرارة المناسبة التي تساعد اللاعبين على الأداء بأفضل مستوى.

وأضاف: “نأمل في التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، ونركز فقط على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر دون الالتفات إلى أي أجواء خارجية”.

ودعا أبو زهرة جماهير الكرة المصرية إلى تكثيف الدعاء ومساندة المنتخب في هذه المرحلة المهمة من البطولة، مؤكدًا أن الدعم المعنوي للجماهير يمثل عنصرًا مهمًا في مشوار الفريق.

وتابع: “البعثة راضية تمامًا عن أي نتيجة تسفر عنها مباراة السنغال، فجميع اللاعبين والجهاز الفني قدموا كل ما لديهم، وظهروا بروح قتالية عالية طوال البطولة”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بعثة المنتخب لم ترَ سوى كل خير من شعب مدينة أكادير، مثمنًا حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي وجدتها البعثة منذ وصولها إلى المغرب.

