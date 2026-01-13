على طريقة نيمبوس .. قطة السفارة الألمانية تتوقع فوز منتخب مصر على السنغال

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية بمصر اختبارا لقطها الشهير علي طريقة نيمبوس، والذي جاءت توقعاته بفوز منتخب مصر على السنغال في مبارة الغد.

وجاء الفيديو بوضع طبقين أمام القط ، أحدهما مصر والآخر السنغال، واختار القط الطبق المصري،وعلقت السفارة : «زي توقعات القط نيمبوس، القطة بَاستِت، قطة السفارة الألمانية في القاهرة، بتتوقع فوز مصر على السنغال، يلا نشجّع الفراعنة، ونتمنّى لهم التوفيق في الوصول للنهائي.

واختتم منتخب مصر تدريباته مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة السنغال المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أجواء اتسمت بالتركيز والجدية داخل معسكر الفراعنة.

وحرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية، مع تكثيف الجوانب التكتيكية وتنفيذ بعض الجمل الهجومية والدفاعية، وسط جاهزية معنوية وبدنية عالية من اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام أسود التيرانجا