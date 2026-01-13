قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
خالد أبو بكر: على النواب الوفاء بوعودهم الانتخابية
عبد العزيز أبو حمر: منتخب مصر يسعى لكسر عقدة نصف نهائي إفريقيا بعد 16 عامًا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

أكد عبد العزيز أبو حمر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن المنتخب المصري يدخل مباراة نصف النهائي مدعومًا بسجل تاريخي وأرقام فردية مميزة، على رأسها ما يقدمه النجم محمد صلاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أن صلاح نجح في تسجيل 11 هدفًا في البطولة أمام 11 منتخبًا مختلفًا، وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

وأضاف في مداخلة هاتفي لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ محمد صلاح سجل في أربع مباريات متتالية خلال نسخة واحدة من البطولة، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ منتخب مصر، كما بات ثاني أكثر لاعب تسجيلًا في نسخ متتالية بعد صامويل إيتو، الذي سجل في ست نسخ متعاقبة.  

وأشار إلى أن منتخب مصر يسعى لكسر رقم سلبي يتمثل في عدم تحقيق فوز مباشر في نصف النهائي منذ نحو 16 عامًا، موضحًا أن آخر فوز مباشر كان في عام 2010 أمام الجزائر بنتيجة أربعة أهداف دون رد. ولفت إلى أن مصر بلغت نصف النهائي في مناسبات لاحقة، لكنها تأهلت عبر ركلات الترجيح.

وأوضح أن المنتخب المصري يخوض نصف النهائي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وهو رقم قياسي لم يحققه أي منتخب آخر في تاريخ البطولة، حيث نجح في التأهل إلى النهائي تسع مرات من أصل 14. كما أشار إلى الرقم القياسي المسجل باسم عمرو زكي كأكثر لاعب تسجيلًا في نصف نهائي أمم إفريقيا، معربًا عن أمله في أن يعزز محمد صلاح هذا السجل دون ضغوط.

وشدد أبو حمر على أن الروح القتالية، والالتزام التكتيكي، وحب اللاعبين لمنتخبهم وجمهورهم، تبقى عناصر حاسمة في مثل هذه المواجهات الكبرى، مؤكدًا ثقته في جميع لاعبي المنتخب، ومتمنيًا أن تكون الأرقام والتاريخ دافعًا لتحقيق إنجاز جديد.

عبد العزيز أبو حمر المنتخب المصري محمد صلاح كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر

