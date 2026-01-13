عبد العزيز أبو حمر: منتخب مصر يسعى لكسر عقدة نصف نهائي إفريقيا بعد 16 عامًا

أكد عبد العزيز أبو حمر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن المنتخب المصري يدخل مباراة نصف النهائي مدعومًا بسجل تاريخي وأرقام فردية مميزة، على رأسها ما يقدمه النجم محمد صلاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أن صلاح نجح في تسجيل 11 هدفًا في البطولة أمام 11 منتخبًا مختلفًا، وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

وأضاف في مداخلة هاتفي لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ محمد صلاح سجل في أربع مباريات متتالية خلال نسخة واحدة من البطولة، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ منتخب مصر، كما بات ثاني أكثر لاعب تسجيلًا في نسخ متتالية بعد صامويل إيتو، الذي سجل في ست نسخ متعاقبة.

وأشار إلى أن منتخب مصر يسعى لكسر رقم سلبي يتمثل في عدم تحقيق فوز مباشر في نصف النهائي منذ نحو 16 عامًا، موضحًا أن آخر فوز مباشر كان في عام 2010 أمام الجزائر بنتيجة أربعة أهداف دون رد. ولفت إلى أن مصر بلغت نصف النهائي في مناسبات لاحقة، لكنها تأهلت عبر ركلات الترجيح.

وأوضح أن المنتخب المصري يخوض نصف النهائي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وهو رقم قياسي لم يحققه أي منتخب آخر في تاريخ البطولة، حيث نجح في التأهل إلى النهائي تسع مرات من أصل 14. كما أشار إلى الرقم القياسي المسجل باسم عمرو زكي كأكثر لاعب تسجيلًا في نصف نهائي أمم إفريقيا، معربًا عن أمله في أن يعزز محمد صلاح هذا السجل دون ضغوط.

وشدد أبو حمر على أن الروح القتالية، والالتزام التكتيكي، وحب اللاعبين لمنتخبهم وجمهورهم، تبقى عناصر حاسمة في مثل هذه المواجهات الكبرى، مؤكدًا ثقته في جميع لاعبي المنتخب، ومتمنيًا أن تكون الأرقام والتاريخ دافعًا لتحقيق إنجاز جديد.