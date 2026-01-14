الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل

تواصل الدولة المصرية اتخاذ خطوات جادة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لاسيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تبكير مواعيد صرف المستحقات المالية بما يحقق قدرًا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويُسهم في تلبية احتياجات الأسر خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، ويعكس حرص الحكومة على دعم الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار سياسات مالية تراعي البعد الإنساني.

استعدادات وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين

بدأت وزارة المالية الاستعداد لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك.

تنظيم مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات

أشار الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهور يناير وفبراير ومارس 2026، إلى جانب تخصيص ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان سهولتها.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يناير 2026

أشار إلى أن صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 يناير، بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، وفقًا للمنظومة المالية المعتمدة.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وأضاف أن مرتبات شهر فبراير سيتم صرفها بدءًا من يوم 22 فبراير، على أن تكون مواعيد صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم بسهولة وانتظام.

صرف مرتبات شهر مارس 2026

وأوضح أن صرف مرتبات شهر مارس سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 مارس، بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي طبقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

دعوة لعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وناشد رئيس قطاع الحسابات العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون عناء أو ازدحام.