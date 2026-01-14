قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
ولاء خنيزي

تواصل الدولة المصرية اتخاذ خطوات جادة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لاسيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تبكير مواعيد صرف المستحقات المالية بما يحقق قدرًا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويُسهم في تلبية احتياجات الأسر خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، ويعكس حرص الحكومة على دعم الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار سياسات مالية تراعي البعد الإنساني.

استعدادات وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين

بدأت وزارة المالية الاستعداد لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك.

تنظيم مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات

أشار الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهور يناير وفبراير ومارس 2026، إلى جانب تخصيص ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان سهولتها.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يناير 2026

أشار إلى أن صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 يناير، بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، وفقًا للمنظومة المالية المعتمدة.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وأضاف أن مرتبات شهر فبراير سيتم صرفها بدءًا من يوم 22 فبراير، على أن تكون مواعيد صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم بسهولة وانتظام.

صرف مرتبات شهر مارس 2026

وأوضح أن صرف مرتبات شهر مارس سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 مارس، بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي طبقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

دعوة لعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وناشد رئيس قطاع الحسابات العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون عناء أو ازدحام.

