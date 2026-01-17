تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن الموعد المنتظر لحسم قضية بطل الدوري المصري موسم 2024-2025 بين الأهلي وبيراميدز أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، وهو ما يشغل الرأي العام الكروي في مصر منذ أسابيع طويلة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2025/2024، والذي يعد الـ45 في تاريخه بعد إنهائه للمسابقة في صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

تفاصيل قضية سحب لقب الدوري

ينتظر عشاق الكرة المصرية نتيجة القضية المطروحة، حيث قدم نادي بيراميدز دعوى أمام "كاس" يدعو فيها إلى سحب لقب الدوري من الأهلي.

يستند النادي في دعواه إلى عدم تطبيق خصم النقاط المستحق (3 نقاط)، حيث لم يشارك الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، مما يعتبره بيراميدز سببًا كافيًا لمنحهم اللقب.

وشهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل عندما احتفل فريقي بيراميدز والأهلي بالفوز بالدوري قبل أن يتم تسليم الدرع إلى المارد الأحمر من قبل رابطة الأندية المصرية.

وأنهى الأهلي، الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ووصل رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب على سيراميكا بنتيجة 5-1.

موعد حسم قضية لقب الدوري

بحسب تصريحات أحمد شوبير التلفزيونية، فإن المحكمة الرياضية اختارت عدم عقد جلسات استماع جديدة بين الناديين، والاكتفاء بـ الأوراق والمستندات المقدمة للبت في الأمر بشكل نهائي، وحددت يوم 5 مارس 2026 موعدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية. 

ونوه شوبير بأن القضية بدأت بعدما تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبًا بسحب لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي من الأهلي وإعلانه بطلًا بدلاً منه. 

وأتى ذلك على خلفية ما اعتُبر خطأً في تطبيق لائحة المسابقات المحلية بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، ما استوجب في رأي بيراميدز خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي، وهو ما كان سيجعل الفريق السماوي يتفوق في ترتيب الجدول ويتوّج بلقب الدوري. 

جدير بالذكر أن الأهلي قد رفض خوض مباراة القمة ضد الزمالك بسبب عدم تعيين حكام أجانب للقاء، ما دفع لجنة المسابقات إلى اعتبار الفريق المهزوما وخصم نقاط منه. 

لاحقًا، قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل الجزاءات بتثبيت نتيجة 3-0 لمصلحة الزمالك دون خصم النقاط من الأهلي، واحتُسب الأهلي بطلًا بفارق نقطتين عن بيراميدز بنهاية الموسم. 

وبينما ينتظر الشارع الرياضي صدور الحكم النهائي في 5 مارس، تؤكد تصريحات شوبير أن الأهلي مطمئن تمامًا إلى موقفه القانوني ويعتبر أوراقه وموقفه سليمًا بشكل كامل، مما يمنحه ثقة في التعامل مع القضية حتى النهاية. 

في المقابل، يرى مسؤولو نادي بيراميدز أن لديهم حالة من التفاؤل الكبير أيضًا، معتبرين أن مستنداتهم قوية ويمكن أن تكفل لهم الكسب في الطعن، وقد شددت رابطة الأندية من موقفها بأن قراراتها التنظيمية التي اتُخذت في الموسم الماضي كانت صحيحة من الناحية القانونية. 

الأهلي أخبار الأهلي بيراميدز سحب لقب الدوري المصري قضية سحب لقب الدوري المصري

