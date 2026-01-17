قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
رياضة

مصطفى شكشك: اللعب للأهلي "شرف" لأي لاعب في العالم

شكشك
شكشك
ياسمين تيسير

شدد مصطفى شكشك ظهير أيمن نادي إنبي، على أنه يميل للعب في الأهلي بسبب كونه نادي "بطولات" يلعب وينافس في كل المنافسات المحلية والقارية والعالمية، مؤكدًا: شرف كبير لأي لاعب في العالم ارتداء قميص المارد الأحمر.

وتابع "شكشك" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ارتباطي باسم النادي الأهلي شيء كبير جدًا، ولو تمت الصفقة ستكون خطوة مهمة في مسيرتي الكروية أولًا، ووقتها سأؤدي بكل قوة ممكنة، لأنها خطوة كبيرة جدًا في حلم الاحتراف الخارجي.

وأضاف لاعب نادي إنبي: لدي طموح اللعب للثلاثي الكبار، لكن هدفي الأكبر هو الاحتراف الخارجي، الخطوة من الأندية الكبيرة تكون أسرع، والأمور تسير حاليًا بشكل جيد، هانت، وقريبًا ستجدوني في نادي كبير.

وواصل "شكشك": مركز حاليًا مع إنبي، واحترم وأتشرف بكل الأندية التي ترغب في التعاقد معي، وتركت كل شيء لإدارة النادي، وأقوم بعمل كل ما استطيع وزيادة والباقي على ربنا، طموحي الانتقال لنادي كبير كخطوة لتحقيق حلم الاحتراف الخارجي.

وأردف: الأندية الشعبية تعاني بسبب قلة الموارد والإمكانيات، لكنهم قادرون على البقاء في دوري نايل بسبب الجماهير التي تحرك الصخر، وشرف كبير لأي لاعب اللعب في أندية مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة وغيرها من الأندية الجماهيرية.

وأنهي مصطفى شكشك حديثه: كل الأندية متساوية سواء الأندية الجماهيرية والشعبية أو أندية الشركات والمؤسسات، المفترض أن تكون دوافع الأندية الجماهيرية والشعبية أكبر للفوز وتحقيق  النتائج والبطولات.

