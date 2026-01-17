قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
الأول من نوعه في الفضاء .. خطوة استراتيجية لترسيخ الوجود البشري خارج الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل مباراة البرونزية.. تاريخ لقاءات مصر ونيجيريا في المركز الثالث وهل يوقف الفراعنة مسيرة النسور؟

مصر ونيجيريا
مصر ونيجيريا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء اليوم على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في ختام مشوار الفراعنة بالنسخة الحالية.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة، إذ يسعى كل منتخب لإنهاء البطولة بأفضل شكل ممكن بعد خروج مصر من نصف النهائي أمام السنغال بهدف دون رد ونيجيريا بركلات الترجيح أمام المغرب 4-2.

نيجيريا.. سيد مباريات البرونزية

 

يمتلك منتخب نيجيريا سجلًا استثنائيًا في مباريات تحديد المركز الثالث حيث يعد الأكثر تتويجًا بالميدالية البرونزية في تاريخ أمم إفريقيا بعدما حقق المركز الثالث 8 مرات دون أي خسارة منذ نسخة 1976 وحتى نسخة 2019.

ويجعل السجل المثالي للنسور الخضر المباراة اليوم بمثابة اختبار جديد للفراعنة لكسر هذه السلسلة.

وكانت نيجيريا قد حصدت المركز الثالث في نسخ 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019 محققة الفوز دائمًا في كل مواجهة ما جعل لقاءات البرونزية محطة نجاح ثابتة في تاريخ مشاركاتها القارية.

أبرز هذه النتائج:

 الفوز على الكاميرون 2-1 عام 1992، وعلى مالي 1-0 عام 2002، وعلى الجزائر 1-0 عام 2010، وكذلك الفوز على تونس 1-0 عام 2019.

مصر تبحث عن كسر النحس

على الجانب الآخر .. لعب منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث في ست مناسبات سابقة خلال نسخ 1963 و1970 و1974 و1976 و1980 و1984 ونجح في الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات بينما خسرها 3 مرات أخرى.

هذا التاريخ يجعل مواجهة اليوم أمام نيجيريا تحديًا كبيرًا للفراعنة الذين يسعون لإنهاء البطولة بصورة إيجابية وكسر السجل المثالي للنسور الخضر في مباريات البرونزية.

دافع الفوز للمصريين

تكتسب مباراة اليوم أهمية خاصة بالنسبة لمنتخب مصر فهي فرصة لتعويض الإحباط بعد الخروج من نصف النهائي وتحقيق ميدالية جديدة تعزز تاريخ الفراعنة في البطولة القارية. 

كما تعتبر اختبارًا حقيقيًا للمدير الفني حسام حسن ولاعبيه في التعامل مع الضغط النفسي والبدني، خصوصًا بعد مباراة نصف النهائي الصعبة أمام السنغال والإرهاق الذي أصاب الفريق.

المواجهة التاريخية

تجمع هذه المباراة بين فريقين كبيرين في القارة، ويشهد تاريخ البطولة مواجهات حاسمة على الميدالية البرونزية مليئة بالإثارة والندية.

ويأمل المنتخب المصري في كسر السلسلة الطويلة للنسور الخضر في هذا النوع من اللقاءات .. بينما يسعى المنتخب النيجيري للحفاظ على سجله المثالي وإضافة إنجاز جديد إلى سجله التاريخي.

منتخب مصر نيجيريا ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء كأس الأمم الإفريقية 2025 الفراعنة السنغال المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

دعاء جبر الخواطر

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الزواج

عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد