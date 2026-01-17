قبل مباراة البرونزية.. تاريخ لقاءات مصر ونيجيريا في المركز الثالث وهل يوقف الفراعنة مسيرة النسور؟

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء اليوم على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في ختام مشوار الفراعنة بالنسخة الحالية.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة، إذ يسعى كل منتخب لإنهاء البطولة بأفضل شكل ممكن بعد خروج مصر من نصف النهائي أمام السنغال بهدف دون رد ونيجيريا بركلات الترجيح أمام المغرب 4-2.

نيجيريا.. سيد مباريات البرونزية

يمتلك منتخب نيجيريا سجلًا استثنائيًا في مباريات تحديد المركز الثالث حيث يعد الأكثر تتويجًا بالميدالية البرونزية في تاريخ أمم إفريقيا بعدما حقق المركز الثالث 8 مرات دون أي خسارة منذ نسخة 1976 وحتى نسخة 2019.

ويجعل السجل المثالي للنسور الخضر المباراة اليوم بمثابة اختبار جديد للفراعنة لكسر هذه السلسلة.

وكانت نيجيريا قد حصدت المركز الثالث في نسخ 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019 محققة الفوز دائمًا في كل مواجهة ما جعل لقاءات البرونزية محطة نجاح ثابتة في تاريخ مشاركاتها القارية.

أبرز هذه النتائج:

الفوز على الكاميرون 2-1 عام 1992، وعلى مالي 1-0 عام 2002، وعلى الجزائر 1-0 عام 2010، وكذلك الفوز على تونس 1-0 عام 2019.

مصر تبحث عن كسر النحس

على الجانب الآخر .. لعب منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث في ست مناسبات سابقة خلال نسخ 1963 و1970 و1974 و1976 و1980 و1984 ونجح في الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات بينما خسرها 3 مرات أخرى.

هذا التاريخ يجعل مواجهة اليوم أمام نيجيريا تحديًا كبيرًا للفراعنة الذين يسعون لإنهاء البطولة بصورة إيجابية وكسر السجل المثالي للنسور الخضر في مباريات البرونزية.

دافع الفوز للمصريين

تكتسب مباراة اليوم أهمية خاصة بالنسبة لمنتخب مصر فهي فرصة لتعويض الإحباط بعد الخروج من نصف النهائي وتحقيق ميدالية جديدة تعزز تاريخ الفراعنة في البطولة القارية.

كما تعتبر اختبارًا حقيقيًا للمدير الفني حسام حسن ولاعبيه في التعامل مع الضغط النفسي والبدني، خصوصًا بعد مباراة نصف النهائي الصعبة أمام السنغال والإرهاق الذي أصاب الفريق.

المواجهة التاريخية

تجمع هذه المباراة بين فريقين كبيرين في القارة، ويشهد تاريخ البطولة مواجهات حاسمة على الميدالية البرونزية مليئة بالإثارة والندية.

ويأمل المنتخب المصري في كسر السلسلة الطويلة للنسور الخضر في هذا النوع من اللقاءات .. بينما يسعى المنتخب النيجيري للحفاظ على سجله المثالي وإضافة إنجاز جديد إلى سجله التاريخي.