تغيرات بالجملة.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا في أمم أفريقيا

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن ملامح التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني في مواجهة نيجيريا، المقرر إقامتها اليوم السبت ضمن مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، قائلا: أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لحفظ ماء الوجه بعد الخروج من سباق المنافسة على اللقب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة الإحباط التي سيطرت على المنتخب جاءت نتيجة أخطاء فنية واضحة ظهرت منذ مواجهة السنغال، مشيرًا إلى أن المنتخب كان قادرًا على تقديم أداء أفضل، لكن غابت الفاعلية الهجومية، ولم يتم استغلال الفرص القليلة التي أتيحت خلال المباريات الماضية.

وتابع أن المنتخب لم ينجح في فرض أسلوبه أو تهديد مرمى المنافسين بالشكل المطلوب، وهو ما انعكس على النتائج، مؤكدًا أن الأخطاء كانت فنية في المقام الأول وليست بسبب قوة المنافس فقط.

وبشأن مواجهة نيجيريا، أكد أن المباراة صعبة ومهمة في الوقت نفسه، خاصة في ظل تقارب النتائج التاريخية بين المنتخبين، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين والجماهير، وتحافظ على الروح المعنوية للفريق.

تشكيل منتخب مصر المتوقعة لمباراة نيجيريا

تشهد تشكيلة منتخب مصر تغييرات ملحوظة بسبب غيابات مؤثرة، حيث من المتوقع أن يشارك في التشكيلة الأساسية:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، أحمد عيد

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح



غيابات في صفوف المنتخب المصري



يعاني منتخب مصر من بعض الغيابات المهمة بسبب الإصابات والإيقافات. سيفتقد الفريق كلاً من أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، ومحمد حمدي لإصابات، بينما ينضم إلى قائمة الموقوفين حسام عبد المجيد، مروان عطية، وصلاح محسن بسبب قرارات الإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي.