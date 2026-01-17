قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تغيرات بالجملة.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا في أمم أفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن ملامح التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني في مواجهة نيجيريا، المقرر إقامتها اليوم السبت ضمن مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، قائلا: أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لحفظ ماء الوجه بعد الخروج من سباق المنافسة على اللقب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة الإحباط التي سيطرت على المنتخب جاءت نتيجة أخطاء فنية واضحة ظهرت منذ مواجهة السنغال، مشيرًا إلى أن المنتخب كان قادرًا على تقديم أداء أفضل، لكن غابت الفاعلية الهجومية، ولم يتم استغلال الفرص القليلة التي أتيحت خلال المباريات الماضية.

وتابع أن المنتخب لم ينجح في فرض أسلوبه أو تهديد مرمى المنافسين بالشكل المطلوب، وهو ما انعكس على النتائج، مؤكدًا أن الأخطاء كانت فنية في المقام الأول وليست بسبب قوة المنافس فقط.

وبشأن مواجهة نيجيريا، أكد أن المباراة صعبة ومهمة في الوقت نفسه، خاصة في ظل تقارب النتائج التاريخية بين المنتخبين، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين والجماهير، وتحافظ على الروح المعنوية للفريق.

تشكيل منتخب مصر المتوقعة لمباراة نيجيريا
تشهد تشكيلة منتخب مصر تغييرات ملحوظة بسبب غيابات مؤثرة، حيث من المتوقع أن يشارك في التشكيلة الأساسية:

حارس المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، أحمد عيد
خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مهند لاشين
خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح
 

غيابات في صفوف المنتخب المصري


يعاني منتخب مصر من بعض الغيابات المهمة بسبب الإصابات والإيقافات. سيفتقد الفريق كلاً من أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، ومحمد حمدي لإصابات، بينما ينضم إلى قائمة الموقوفين حسام عبد المجيد، مروان عطية، وصلاح محسن بسبب قرارات الإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي.

نيجيريا مواجهة نيجيريا الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

تعليم القليوبية تكشف تفاصيل إهانة طالب لمعلمته داخل مدرسة بشبرا الخيمة

محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد تستقبل 300 رأس ماشية كمرحلة أولى استعدادًا لشهر رمضان المعظم

محطة التسمين بجنوب بورسعيد تستقبل 300 رأس ماشية استعدادًا لشهر رمضان

مدرسة بمطروح

تعليم مطروح : هدوء وانضباط مع انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد