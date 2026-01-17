5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

يفتقد منتخب مصر الأول لكرة القدم عددًا من لاعبيه الأساسيين قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأتي هذه الغيابات لتفرض تحديًا إضافيًا على الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، في ظل الرغبة في إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة وحصد الميدالية البرونزية.

5 لاعبين خارج الحسابات

تأكد غياب خمس لاعبين عن قائمة الفراعنة في مباراة نيجيريا، نتيجة الإصابة والإيقاف، وهو ما يؤثر على عدد من المراكز داخل الملعب. ويسعى الجهاز الفني لتعويض هذه الغيابات بعناصر أخرى قادرة على تنفيذ المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الختامي للمنتخب بالبطولة.

غيابات بسبب الإصابة

يعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، حيث يفتقد خدمات كل من:

أحمد فتوح: بعد تعرضه لإصابة حالت دون جاهزيته للمباراة.

ياسر إبراهيم: نتيجة إصابة قوية أبعدته عن التدريبات الجماعية

وتسببت هذه الإصابات في تقليص الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، خاصة على مستوى الخط الخلفي.

الإيقافات تضرب صفوف الفراعنة

إلى جانب الإصابات، يعاني المنتخب من غيابات بداعي الإيقاف، حيث يغيب:

حسام عبد المجيد: بعد حصوله على إنذارين في مشواره بالبطولة.

مروان عطية وصلاح محسن: بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ما يحرم المنتخب من جهودهما في لقاء تحديد المركز الثالث.

قائمة غيابات منتخب مصر أمام نيجيريا

أحمد فتوح: للإصابة

ياسر إبراهيم: للإصابة

حسام عبد المجيد: للإيقاف

مروان عطية: للإيقاف

صلاح محسن: للإيقاف



تحدٍ جديد قبل ختام المشوار

ورغم هذه الغيابات، يراهن الجهاز الفني لمنتخب مصر على روح اللاعبين المتواجدين وقدرتهم على تقديم أداء قوي أمام نيجيريا، من أجل إنهاء البطولة بنتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية