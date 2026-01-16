منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا .. صور

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب نيجيريا على أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المقرر لها السادسة مساء غدا بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

بدأ المران بخوض إحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة، وفي نهايته، تم التدريب على ركلات الجزاء.

منتخب مصر يتفقد ملعب اللقاء

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المستضيف لمباراة مصر ونيجيريا المقرر لها السادسة مساء غد - بتوقيت القاهرة - في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

