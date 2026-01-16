طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

شهد المران الختامي لمنتخب مصر، اليوم، واقعة مثيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما رصد الجهاز الفني والإداري وجود كاميرا «درون» تحلّق فوق محيط ملعب التدريب، في مشهد أثار حالة من القلق داخل المعسكر.

وقف المران

وفور رصد الطائرة، تدخل الجهاز الإداري للمنتخب بشكل فوري، وقرر إيقاف المران مؤقتًا، حفاظًا على سرية التدريبات والخطط الفنية، إلى أن تم إبعاد الكاميرا عن محيط الملعب والتأكد من عدم اختراق الخصوصية الفنية للفريق.

تأمين محيط تدريبات منتخب مصر

وشدد مسؤولو المنتخب على ضرورة تأمين محيط التدريبات خلال المرحلة الحالية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة، في ظل التخوف من تسريب أي لقطات قد تكشف الجوانب التكتيكية التي يعمل عليها الجهاز الفني قبل اللقاء المهم.

وتأتي هذه الواقعة في توقيت حساس، حيث يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية أمام نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في ظل تركيز كامل من الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية، والسعي لتهيئة اللاعبين نفسيًا بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على الاستعدادات النهائية للمواجهة.