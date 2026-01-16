مدرب نيجيريا يعلن عن إجراء جديد قبل مواجهة منتخب مصر غدا

كشف مدرب منتخب نيجيريا إريك شيل عن إجراء جديد يقوم بتجهيزه خلال مباراة منتخب مصر الوطني غدا السبت.قال مدرب منتخب نيجيريا فى تصريحات صحفية: قررنا إسناد مهمة تنفيذ ركلة الجزاء إلى صامويل تشوكويزي بعدما أثبت خلال التدريبات أنه من بين أفضل اللاعبين دقةً ونجاحًا في تسديدها.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر الوطني مساء غد السبت مع نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.