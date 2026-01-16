قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
انسحاب البعثة وغضب حسام حسن.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا

ياسمين تيسير

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبي مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، العديد من الازمات بسبب استفزاز الاعلاميين المغاربة بأسئلتهم لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب. 

انسحاب بعثة الإعلام المصرية 

 

انسحبت البعثة الإعلامية المصرية من المؤتمر الصحفي لمدرب نيجيريا اعتراضا على الأسئلة المستفزة من الإعلاميين المغاربة لـ حسام حسن وعدم منح الصحفيين المصريين فرصة طرح الأسئلة في المؤتمر.

وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلى حسام حسن وقال:

كابتن حسام هل تعتقد أنك علقت شماعة الخروج من السنغال على أشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.

وتابع الإعلامي المغربي: “انتوا استفدتم من التواجد ايضا في أكادير وعلقت على أن الفندق في طنجه لم يكن في المستوى وأعتقد إنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري وتقول إنك كنت ضعيف فنياً وفشلت في نصف النهائي”.

وأضاف الإعلامي المغربي: “كلامك إنك حصلت على سبعة القاب.. ربما تشكك حتى في ألقاب مصر لو نظرنا بنفس منظورك.. وشكراً ”.

فيما رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيجيريا قائلا: “أنا مش هرد عليك لأن سؤالك مش لبق ومش محترم .. أنا مش هرد عليك السؤال اللي بعده .. إنت معندكش لباقة الإعلام حتى”.

حسام حسن يكشف سر الهزيمة أمام السنغال 

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن منتخبنا عانى من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال، في مواجهة نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب حالياً ، خاصة، بسبب غياب محمد حمدي وإصابة أحمد فتوح وتغييره بين شوطي المباراة.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيجيريا، أنه ⁠راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم أفريقيا ، لكنه حزين بسبب عدم الوصول للنهائي، مبدياً سعادته برد فعل الجماهير المصرية، على مجهودات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا رغم أننا كنا نلعب على البطولة.

حسام حسن يتحدث عن مواجهة نيجيريا

أشار المدير الفني للفراعنة إلى أن مباراة نيجيريا قوية للغاية، حيث كان من المرشحين للقب مثلنا وسنلعب للفوز فقط، مشدداً على أن مصر تمتلك رصيداً كبيراً من ألقاب أمم أفريقيا بسبعة ألقاب ، وسنعمل جاهدين على تحقيق اللقب في السنوات المقبلة.

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أنه راض عما قدمه المنتخب في كاس أمم أفريقيا حتى الآن والوصول لنصف النهائي مشددا ان المنتخب أغلق ملف الهزيمة من السنغال ولا يشغله سوي مواجهة نيجيريا.

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

