مدرب آرسنال: ثبات المستوى يمنحنا الجرأة للحلم بجميع الألقاب

قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، إن الأداء الثابت الذي يقدمه الجانرز يجب أن يعزز قناعة اللاعبين بقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي هذا الموسم، في ظل منافسة النادي على أربعة ألقاب.

ويتصدر فريق آرسنال - الذي أنهى المواسم الثلاثة الماضية في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز - جدول الترتيب حاليا بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما لم يخسر في آخر عشر مباريات في جميع المسابقات.

ويتصدر الجانرز دوري أبطال أوروبا بستة انتصارات من ست مباريات، وبلغ الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، وحقق فوزًا ثمينا 3-2 على تشيلسي في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة نوتنجهام فورست غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: "نبني زخمًا ممتازًا، والثقة تأتي من الأداء ومن مستوى الثبات الذي أظهرناه على مدار 32 مباراة هذا الموسم، ما قدمناه في ستامفورد بريدج مؤخرًا يجب أن يمنحنا قناعة بأننا نملك القدرة على المضي قدما، لكن الحقيقة أنك يجب أن تثبت ذلك في كل مباراة، لا يزال أمامنا طريق طويل، لكننا سعداء لأننا ما زلنا ننافس في البطولات الأربع".

وكان أرسنال تعادل مع ليفربول - حامل اللقب - في مباراته السابقة في الدوري، وأبدى أرتيتا حذره من نوتنجهام فورست، الذي يحتل المركز السابع عشر لكنه يتحسن منذ تعيين المدرب شون دايتش في أكتوبر الماضي.

واختتم أرتيتا تصريحاته قائلًا: "مدرب كبير، وهو حقا متميز فيما يفعله، يمكن رؤية بصماته فورًا، طريقة اللعب، والنتائج التي حققوها أمام الفرق الكبيرة، ومدى صعوبة مواجهتهم، مع شون، أصبح الفريق مختلفًا، فعالًا للغاية، ويملك هوية واضحة، وهذا ما يجعلهم خطرين".