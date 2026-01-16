طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ومنتخب نيجيريا، على أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المستضيف للمباراة المقرر لها السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

ويدير اللقاء كل من المغربي جلال جيد حكما للساحة، ويعاونه المغربيان زكريا برنسي حكم مساعد أول، ومصطفى أكركاد حكم مساعد ثان، والكيني بيتر وورو كماكو حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو VAR الجزائري لحلو إبراهيم ، والتونسي هيثم قيراط حكم مساعد لتقنية الفيديو.