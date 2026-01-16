لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

أكدت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يتمسك بإقامة مراسم تسليم الميداليات البرونزية على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضحت المصادر أن منتخبي مصر ونيجيريا أبديا اعتراضهما على تأجيل تسليم الميداليات إلى العاصمة المغربية الرباط، لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية، أبرزها سفر المنتخب الفائز من مدينة الدار البيضاء يوم السبت إلى الرباط يوم الأحد، من أجل حضور المباراة النهائية ومراسم التتويج.

وشدد المنتخبان على رغبتهما في تسلم الميداليات مباشرة عقب نهاية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، دون الحاجة إلى الانتقال لمدينة أخرى في اليوم التالي.

وفي الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أن الاتصالات لا تزال جارية حتى الآن بين اللجنة المنظمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومسؤولي منتخبي مصر ونيجيريا، في محاولة للتوصل إلى حل توافقي وإقناعهما بالسفر إلى الرباط للمشاركة في مراسم تسليم الميداليات البرونزية.