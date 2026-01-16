أحمد عيد: نستعد لمباراة نيجيريا.. ونسعى لإسعاد الجماهير

أكد أحمد عيد، لاعب منتخب مصر، في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المغربية قبل مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا 2025، أن الفريق مستعد جيدًا للقاء.

وقال عيد: "بنستعد للمباراة كويس جدًا، الجهاز الفني اتكلم معانا، واللاعبين اتكلموا مع بعض، وإن شاء الله نعمل حاجة بكرة ونكسب المباراة".

وأضاف: "منتخب نيجيريا منتخب كبير طبعًا، لكن إحنا مركزين تمامًا في المباراة ونسعى للفوز بإذن الله".

وحول الأجواء في المغرب، أشار عيد: "إحنا جينا المغرب كتير جدًا، والأجواء زي أي مدينة عادية، مفيش فرق، التلات أو الأربع مدن متشابهة، مفيش حاجة جديدة".

وقال عن دعم الجماهير: "الجمهور المصري دايمًا ورانا في كل مكان، وبييجي معانا في أي مدينة، وإن شاء الله هيكون في جمهور كتير لمصر بُكره".

وعن حالة الفريق بعد الخسارة الماضية؛ قال عيد: "بعد المباراة اللي فاتت، أغلبية المنتخب كله زعلان، كان نفسنا نفوز ونلعب النهائي، لكن قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله المباراة القادمة نكسب ونفرَّح الشعب المصري".