شحاته: منتخب مصر يستعد لمواجهة نيجيريا بتركيز كامل لتعويض الجماهير| فيديو

وأكد محمد شحاته لاعب منتخب مصر أن الفريق “قفل صفحة السنغال” بعد تلك المباراة، مؤكدًا أن التركيز الكامل الآن منصب على مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجاءت هذه التصريحات بعد خسارة الفراعنة بهدف نظيف أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي، سجلها نجم السنغال ساديو ماني في الدقيقة 78، ما أبعد مصر عن المنافسة على اللقب وحرمه من فرصة التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

https://www.youtube.com/shorts/kYAYhiAP2yA

وصرّح شحاته بأن الفريق لن يعود للتركيز على نتيجة السنغال مرّة أخرى، بل يسعى لتحقيق انتصار معنوي قوي في مباراته المقبلة ضد منتخب نيجيريا لتعويض جماهير الكرة المصرية بعد هذا الإقصاء المؤلم.

وتعد مواجهة مصر ونيجيريا في مباراة المركز الثالث فرصة للفريق لاستعادة الثقة قبل الاستحقاقات القادمة، في ظل أبرز نجوم الفراعنة بقيادة محمد صلاح، الذي يسعى لتحقيق إنجاز قاري أول مع منتخب بلاده في تاريخه.

خلفية عن البطولة:

• تأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد فوزه على ساحل العاج بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام السنغال.

• المنتخب سيواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يواجه السنغال نظيره المغرب في نهائي البطولة.







