محمد شحاتة يستعرض لياقته البدنية على إنستجرام

شارك محمد شحاتة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جمهورة صورة من الجيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر محمد شحاتة وهو يستعرض لياقته البدنية من الجيم مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية من عمر البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يلتقي الزمالك مع سموحة يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة، والسير بثبات نحو المنافسة على اللقب.

حصد أول 3 نقاط

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريق في حصد أول ثلاث نقاط بالبطولة أمام حرس الحدود، عقب تعادله الدرامي في الجولة الافتتاحية أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، في لقاء شهد تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة قبل أن يتمكن المنافس من إدراك التعادل في الشوط الثاني.

استمرار حالة التطور

ويأمل الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف في استمرار حالة التطور الفني للفريق، خاصة بعد الأداء المتوازن الذي ظهر به اللاعبون أمام حرس الحدود، وتحقيق فوز جديد يدعم مشوار الزمالك في نسخة هذا الموسم من كأس عاصمة مصر.