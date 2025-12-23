قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد شحاتة يستعرض لياقته البدنية على إنستجرام

محمد شحاتة
محمد شحاتة
ميرنا محمود

شارك محمد شحاتة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جمهورة صورة من الجيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر محمد شحاتة وهو يستعرض لياقته البدنية من الجيم مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية من عمر البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة
يلتقي الزمالك مع سموحة يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة، والسير بثبات نحو المنافسة على اللقب.

حصد أول 3 نقاط
ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريق في حصد أول ثلاث نقاط بالبطولة أمام حرس الحدود، عقب تعادله الدرامي في الجولة الافتتاحية أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، في لقاء شهد تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة قبل أن يتمكن المنافس من إدراك التعادل في الشوط الثاني.

استمرار حالة التطور
ويأمل الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف في استمرار حالة التطور الفني للفريق، خاصة بعد الأداء المتوازن الذي ظهر به اللاعبون أمام حرس الحدود، وتحقيق فوز جديد يدعم مشوار الزمالك في نسخة هذا الموسم من كأس عاصمة مصر.

بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

