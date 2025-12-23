ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء في إطار عدة زيارات أجرها لتهنئة مجالس الإدارات الجديدة في عدد من الأندية.

وناقش وزير الرياضة حسب تصريحات مصادر ملف أرض 6 أكتوبر وموقف شركة الكرة بنادي الزمالك.

وتأتى زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك في توقيت حساس بالنسبة لنادي الزمالك حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم تأجيل الطعن المقدم من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ضد وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر بعد قرار سحب أرض فرع النادي .



وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 3 فبراير المقبل للإطلاع والرد.

زيارة وزير الرياضة لـ هيلوبوليس



وتوجه وزير الرياضة لنادي هيلوبوليس خلال جولته اليوم لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة المنتخب حديثاً، متمنياً لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، ومؤكداً دعم الوزارة الكامل للمجلس الجديد في استكمال مسيرة التطوير والارتقاء بالنادي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالشكل الحضاري الذي خرجت به انتخابات نادي هليوبوليس الرياضي، والتي أُجريت بنظام التصويت الإلكتروني، مؤكدًا أن التجربة تمثل نموذجاً ناجحاً يعكس الوجه الحضاري لأندية مصر، ويؤكد قدرة المؤسسات الرياضية على مواكبة التحول الرقمي.

