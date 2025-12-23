قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر

قررت محكمة محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من رئيس نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها لجلسة 3 فبراير المقبل للإطلاع والرد.

طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر

وكانت هيئة مفوضي الدولة ، قد أوصت لدي محكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.

وكانت الدعوى رقم 5193 لسنة 80 قضائية قد أقيمت ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، طعنًا على القرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والمتضمن سحب قطعة الأرض رقم (122) بمساحة 129.634 فدان، والمخصصة للنادي بمدينة حدائق أكتوبر.

وطالب نادي الزمالك، في دعواه، بوقف تنفيذ قرار السحب بصفة مستعجلة، ثم إلغائه في الموضوع، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ القرار، وتمكين النادي من استلام الأرض والبدء في تنفيذ المشروع، واحتساب مدة التوقف ضمن المدة الأصلية للتنفيذ.