رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

استدرجها لشقته.. القبض على شاب متهم بهتك عرض فتاة في العباسية

متهم
متهم
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب متهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بعدما استدرجها لشقته في منطقة العباسية.

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بضبط شاب متهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم في شقة في العباسية.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة ونجحت في ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة العباسية مديرية أمن القاهرة

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

