استدرجها لشقته.. القبض على شاب متهم بهتك عرض فتاة في العباسية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب متهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بعدما استدرجها لشقته في منطقة العباسية.

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بضبط شاب متهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم في شقة في العباسية.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة ونجحت في ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.