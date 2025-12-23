الإعدام لمزارع والمؤبد لفلاح قتلا طفلا لخلاف على الميراث في البدرشين

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، أول درجة، برئاسة المستشار طلبة فوزى شلبى، رئيس المحكمة، بإعدام مزارع بعد ورود الرأي الشرعي لمفتى الجمهورية، بالموافقة على إعدامه والمؤبد لفلاح قتلا طفل لخلاف على الميراث بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلبة فوزى شلبى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبد البديع شتا، والمستشار جمال عبدالناصر سالم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد .ع»، 42 سنة، مزارع، «رجب . م»، 41 سنة، فلاح، بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة بقتل المجني عليه الطفل حمزة محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم الصميم وبيتا النية على قتله على أثر خلف سابق، وإذ أنه في سبيل الوصول لغياتهما أعدا سلاحا ناريا، وتوجها بدارجة نارية بقيادة المتهم الثاني إلى حيثما أيقنا تواجده، وما إن أبصراه حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا بسلاحه المار بيانه قاصدان إزهاق روحه فاحدث ما به من إصابات أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز وحاز بواسطته المتهم الثاني بدون ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز وحاز بواسطته المتهم الثاني ذخائر «طلقتين» مما تستخدم على السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.

وأشار أحمد محمد حسانين، رائد شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة البدرشين إلى أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه وعلى أثر وجود خلافات سابقة منشأها إرث بين المتهم الأول وآخر والمجني عليه قام المتهم الأول بالتوجه لهما والتعدي عليه ضرباً فهم المجني عليه لإغاثته، وتعدى المتهم سالف الذكر عليه هو الآخر، فهرع لإسعافه وحال عودتهما فوجىء بالمتهمين حال استقلالهما الدراجة نارية بقيادة المتهم الثاني وما إن اقتربا منهما حتى أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش صوب المجني عليه محدثاً إصابته التي أدوت بحياته.