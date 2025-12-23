اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

القبض على تاجر عملة غسل 70 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات”.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.