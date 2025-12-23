الأهالي يساعدون رجال الإنقاذ .. أول صورة من موقع انهيار عقار إمبابة

حصل “صدى البلد” على أول صورة من موقع انهيار عقار إمبابة المكون من 5 طوابق.

وتقوم قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ برفع الأنقاض تحسبا لاحتجاز ضحايا أسفل الركام.

وتجمع العشرات من الأهالي بمحيط الانهيار لمساعدة رجال الشرطة في البحث عن ضحايا.

وشهدت منطقة إمبابة انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا بانهيار عقار بمنطقة إمبابة، ووجه اللواء محمد مجدى أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وتبين من الفحص انهيار عقار مكون 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وتجري الآن قوات الإنقاذ البرى عمليات رفع الأنقاض للبحث عن أى ضحايا أو مصابين من سكان العقار.

ولا تزال عمليات البحث جارية، حيث تمت الاستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسئولى حى إمبابة.